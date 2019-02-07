В ЕС призвали Раду одобрить закон о "сплите"

ЕС выразил поддержку законопроекта № 2413а, призванного повысить эффективность регулирования финансовых рынков и ответственность его участников.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС на странице в Facebook.

"Стабильность финансового сектора чрезвычайно важна для распространения экономических выгод для широких кругов и привлечение большей части населения в экономику страны.

Только безопасные и надежные финансовые учреждения, которые действуют в соответствии с международными стандартами и принципами справедливого бизнеса и здоровой конкуренции, могут поддерживать рост корпоративного сектора и экономики в целом, а также защищать права и интересы инвесторов" - отметили в представительстве.

В ЕС отмечают, что украинское законодательство, регулирующее финансовый рынок, должно подлежать тщательному пересмотру и приближению законодательства и стандартов Евросоюза в соответствии с обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

"Принятие проекта Закона № 2413а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг" (закон "сплит") является первым институциональным шагом для достижения этой амбициозной цели", - говорится в сообщении.

"Мы призываем Верховную Раду Украины принять проект Закона № 2413а, направленного на обеспечение возвращения доверия общества к небанковского финансового рынка и его здорового развития. ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину на этом пути", - заявили в представительстве.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" №2413-а.

Документом предусматривается разделение, или "сплит", функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет в Нацбанк Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирование строительства, операций с недвижимостью.

"Сплит" упоминается и в действующей программе расширенного финансирования МВФ.

Верховная Рада 22 ноября должна была рассмотреть во втором чтении проект закона, но не дошла до него.

Европейская правда