Экс-министр финансов: Гройсман с удовольствием "присасывается" к потокам

Бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что государственные чиновники высшего ранга "берут" деньги из бюджета, чтобы потом использовать их во время выборов.

Об этом экс-министр сказал в интервью журналисту Владимиру Федорину, передает Liga.Net.

На вопрос журналиста, является ли Гройсман коррупционером, экс-министр ответил: "Да, он с удовольствием присасывается к потокам. Зачем? У него свое основание: он хочет быть независимым от президента. А для этого нужно обладать своим финансовым ресурсом".

"На самом деле, если убрать всю эту мишуру, все берут деньги и это отвратительно. Это убивает страну", - добавил Данилюк.

"Из бюджета высасываются деньги, чтобы потом использовать их во время выборов либо просто чувствовать себя более комфортно", - добавил он.

Отметим, что Данилюк был уволен с должности министра финансов из-за конфликта с Гройсманом. Именно по представлению премьера Верховная Рада приняла соответствующее решение.

За две недели до увольнения Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствующие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе.

Александр Данилюк был государственным чиновником во времена президентства Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Экономическая правда