Рожкова и человек Порошенко не дали мне купить банк — Фукс

Павел Фукс фото дмитрия ларина

Сделка по приобретению "Проминвестбанка", дочки российского "Внешэкономбанка", бизнесменами Павлом Фуксом и Максимом Микитасем сорвалась из-за заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой и заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Об этом рассказал сам Фукс в интервью "Экономической правде".

СМИ сообщали, что Фукс рассматривал возможность покупки украинского "Проминвестбанка" в паре с народным депутатом Виталием Хомутынником.

Однако Фукс опроверг эту информацию и заявил, что намеревался войти в капитал банка вместе с экс-руководителем строительной корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем.

"Мы сейчас будем подавать в суд. Они нарушили очень многие пункты договора. Они — это продавец — "Внешэкономбанк", - сказал Фукс.

Также он добавил, что сделку по "Проминвестбанку" ему пытались "сбить" в Украине.

"Рожкова (заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова — ЭП) и Филатов (заместитель главы АП Алексей Филатов— ЭП). Не знаю, зачем это им. Может, они кому-то другому хотели продать", - заявил бизнесмен.

По словам Фукса, он интересуется покупкой проблемных активов в Украине.

"В "ПИБ" меня интересуют очень огромные проблемные активы. Я считаю, что очень эффективно смогу получить выплаты с должников или изъять их предприятия в счет погашения долгов", - сказал Фукс.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Павел Фукс: Я ходил к Тимошенко за долгами Пинчука, Коломойского и Ахметова

Напоминаем:

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Нацбанка Украины 28 июля 2017 года решил отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке Микитасю и основателю MosCityGroup Павлу Фуксу.

Нацбанк отмечал, что потенциальные покупатели не предоставили необходимых документов для проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.

В конце минувшего года замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что указанные лица больше не могут подавать документы на согласование сделки.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций.

Активную распродажу банковских активов в Украине российские госбанки начали после введения украинских санкций против них в марте 2017 года. Они фактически запретили любые операции с материнскими структурами и сделали развитие бизнеса практически невозможным.

Экономическая правда