Фирма-клон едва не довела до банкротства ГП "Укроборонресурсы"

Госаудитслужба провела проверку за период с 2015 года по 2018 год государственного предприятия "Укроборонресурсы", которое специализируется на демонтаже металлических объектов любой сложности и входит в концерн "Укроборонпром", и выявила многочисленные нарушения.

Об этом сообщает проект "Марлин".

В общем Госаудитслужба пришла к выводу, что в течение 2015-16 годов "Укроборонресурсы" не оправдало свою цель существования - не получило прибыль. А деятельность в последующие годы названа как "условно - положительный уровень".

По результатам анализа деятельности ГП "Укроборонресурсы" аудиторы обнаружили неэффективное использование более 6 млн грн и недополучение 5 млн грн.

В частности, недобросовестный частный арендатор с одноименным названием едва не довел ГП "Укроборонресурсы" до банкротства.

Так, между "Укроборонресурсы" и ООО "ОП "Укроборонресурсы" был заключен договор аренды помещения в Киеве на 4,1617 га еще с 2008 года, в соответствии с которым ООО "ОП "Укроборонресурсы" ежемесячно возмещает ГП "Укроборонресурсы" земельный налог и коммунальные услуги.

Однако, в дальнейшем неурегулированные в договоре аренды вопросы земельного участка, на котором он расположен, и возмещения земельного налога привело к излишним затратам и отчуждению государственного имущества на общую сумму 2,6 млн грн.

Проблемы у предприятия также с дебиторами. Основную долю дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги занимают расчеты с частной фирмой ООО "Мет Фокс", размер которой по состоянию на конец 2018 составляет 1,7 млн грн.

ООО "Мет Фокс" известен тем, что фигурирует в уголовном деле о незаконном вывозе металлолома из воинской части Министерства обороны на 1,2 млн грн. В 2014 году государственное предприятие "Укроборонресурсы" обязалось перед Минобороны вывезти металлолом, однако перепоручило это сделать одноименной частной фирме. Фирма металл забрала, однако деньги государственному предприятию не выплатила.

Отсутствие расчетов со стороны ООО "Мет Фокс" стало причиной невыполнения условий договора от 2012 года между ГП "Укроборонресурсы" и Министерством, что привело к штрафам на сумму 2,7 млн грн.

По мнению проверяющих, зависимость ГП "Укроборонресурсы" от реализации и утилизации металлолома участников ГК "Укроборонпром" и недостаточный менеджмент в поиске других рынков сбыта ухудшает его финансовое состояние. Также аудиторы отмечают, что ГП "Укроборонресурсы" в течение 2015-18 годов не заключило ни одного нового договора с Министерством обороны.

Также ГП "Укроборонресурсы" рискует потерять 46 объектов недвижимости площадью 7 428,1 кв. м в пределах города Киева из-за того, что менеджмент не оформляет права собственности.

По данным аналитического портала YouControl, сегодня ООО "ОП "Укроборонресурсы" находится в состоянии ликвидации как банкрот.

Напомним:

Аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий - неэффективны.

В НАБУ сообщили, что расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Аудиторы установили, что износ активов государственного предприятия "Оризон-Навигация", которое производит аппаратуру для спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR, составляет почти 70%.

Между тем, гендиректору завода "Маяк" сообщили о подозрении за невыплату заработной платы работникам на сумму более 11 миллионов гривен.