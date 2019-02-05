Активы спутникового госпредприятия изношены на 70% — аудит

Износ активов государственного предприятия "Оризон-Навигация", которое производит аппаратуру для спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR, составляет почти 70%.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы по результатам проверки деятельности предприятия в течение 2017-18 годов, который обнародовал проект "Марлин".

По мнению аудиторов, такая ситуация сложилась из-за того, что руководство государственного предприятия последние несколько лет не формировало амортизационный фонд.

"При уровне износа активов почти 70%, ГП "Оризон-Навигация" теряет возможность проведения технического перевооружения, повышения технико-организационного уровня производства, его механизации и автоматизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования более производительным", - доказывают аудиторы.

В целом за неполные два года государственное предприятие получило прибыль. Результатом за 2017 год стала чистая прибыль в сумме 4,8 млн грн, а за 9 месяцев 2018 года - 5,8 млн грн.

Однако, аудиторы отметили ряд негативных тенденций. В частности невыполнение партнерами обязательств по оплате полученной продукции от "Оризон-Навигация" привело к отвлечению оборотных средств предприятия на срок от 1 месяца до 3,5 лет в размере более 13 млн грн. Это привело к формированию дебиторской задолженности и трудностям в расчетах за закупленную продукцию.

По состоянию на сентябрь 2018 года должниками "Оризон-Навигация" значились несколько других государственных предприятий с концерна "Укроборонпром": "Житомирский бронетанковый завод" - 9 млн грн, "Львовский бронетанковый завод" - 1,7 млн грн, "Киевский бронетанковый завод" - 1,45 млн грн, "Укрспецэкспорт" - 1,06 млн грн и другие.

Отсутствие организации проведения менеджментом "Оризон-Навигация" претензионно-исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью по начислению и взысканию штрафных санкций привело к упущенной выгоде в сумме 4,11 млн грн.

Также аудиторы отметили, что из-за отсутствия ограничений размера расходов на комиссионеров при обслуживании международных договоров монополисты "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" предусмотрели в договорах комиссию за свои услуги по своему усмотрению, что привело к недополученным доходам "Оризон-навигации" в сумме 1,7 млн грн.

Из-за неэффективного использования имущества предприятие "Оризон-Навигация" платит за содержание помещений, которые не используются, 758 тыс грн и при этом теряет выгоду от возможной аренды на сумму 708 тыс грн.

Напомним, аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий - неэффективны.

В НАБУ сообщили, что расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда