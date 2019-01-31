Фонд гарантирования вернул НБУ и Минфину 7,6 миллиарда долга за год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году погасил долговые обязательства перед Национальным банком и Министерством финансов на общую сумму 7,64 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"5,02 млрд грн выплачено по кредитам НБУ, кроме того, впервые было осуществлено досрочное погашение 1 млрд грн по векселям Минфина", – отмечается в сообщении.

На 1 января 2019 года остаток задолженности по кредитам, которые ранее получил Фонд, составляет 72,66 млрд грн, в том числе 1,46 млрд грн – остаток задолженности по кредиту НБУ и 71,2 млрд грн – по кредиту Минфина, из которых 12,65 млрд грн – начисленные проценты.

"В 2019 году Фонд планирует продолжить досрочное погашение своих обязательств перед Министерством финансов и намерен полностью рассчитаться с Национальным банком уже до конца января", – сказано в сообщении.

Экономическая правда