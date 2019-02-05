Коломойский отсудил у Приватбанка 25 миллионов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Акватера" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к ПриватБанку и взыскал с него в пользу истца 24,8 миллиона гривень.

Об этом сообщает Finbalancе со ссылкой на постановление суда от 18 декабря.

Согласно судебным материалам, "Акватера" передала в ипотеку для НБУ недвижимое имущество (по адресу г. Днепр, ул. Чкалова, 27; согласованная стоимость - 24,5 млн грн) в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредиту рефинансирования.

В августе 2017 года НБУ обратился к ООО "Акватера" с требованием погасить задолженность ПриватБанка по соответствующему договору рефинансирования на сумму 4,4 млрд гривень.

Уже в октябре "Акватера" уплатила Нацбанку 24,9 млн грн (в объеме обеспеченных обязательств по ипотечному договору) и обратилась в "Приват", потребовав у него вернуть выплаченные НБУ деньги, также заменить кредитора в обязательстве.

Согласно документу, Приватбанк тогда это требование в добровольном порядке не выполнил, поэтому истец и обратился в суд.

Хозсуд пришел к выводу, что "Акватера" на законных основаниях выплатило НБУ 24,9 млн грн в счет погашения части долга ПриватБанка, поэтому имеет право требовать у финучреждения возмещение уплаченной суммы.

Напомним, 22 января глава правления Приватбанка Петр Крумханзл заявил, что имущество и активы бывших акционеров Приватбанка остаются заблокированными решением суда.

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