Deutsche Bank, кредитовавший Трампа 17 лет, отказал ему перед выборами — СМИ

Deutsche Bank AG отказал в кредите Trump Organization в период президентской кампании в США.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, передает "Интерфакс-Украина".

По их словам, заявка на получение кредита Trump Organization, которой Дональд Трамп руководил до вступления в должность президента США, была отклонена в начале 2016 года комитетом по оценке репутационных рисков, в состав которого входил нынешний гендиректор банка Кристиан Севинг.

Deutsche Bank оставался одним из немногих фининститутов, продолжавших кредитовать Трампа, называвшего себя "королем долга". Однако в этот раз банк сказал "нет", посчитав риски слишком высокими, отмечают источники.

Одной из причин отказа в кредите Trump Organization стали опасения, что в случае победы Трампа на президентских выборах и последующего дефолта его организации по кредиту банку придется выбирать между потерями по долгу и конфискацией активов президента США, пишет газета.

Источник утверждает, что Trump Organization хотела получить кредит под залог гостиничного комплекса в Майами для финансирования проекта гольф-клуба в шотландском Тернберри.

Пресс-секретарь Trump Organization Аманда Миллер отрицает информацию о том, что организация нуждалась в дополнительных средствах на развитие гольф-курорта в Тернберри.

"История абсолютно неверная, - заявила Миллер. - Мы купили проект в Тернберри без привлечения финансирования и вложили десятки миллионов долларов из собственных средств в его реконструкцию, которая началась в 2014 году. Ни в один из моментов нам не требовались кредиты для финансирования покупки или реновации этого проекта".

Deutsche Bank, который пытался утвердиться на американском рынке, был более склонен к рискованному кредитованию, чем его конкуренты. В 1998 году банк выдал Д.Трампу кредит на 125 млн долларов на реконструкцию небоскреба на Уолл-стрит. Их сотрудничество было довольно успешным в следующие 17 лет, за которые банк участвовал в выдаче Трампу и его компаниям кредитов более чем на 2,5 млрд долларов.

Напомним, по данным СМИ, Иванка Трамп является кандидатом на пост президента Всемирного банка.