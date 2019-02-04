Банки повысили ставки по депозитам в валюте

По итогам недели с 28 января по 3 февраля снизились средние ставки по гривневым долгосрочным депозитам, тогда как выросла доходность сбережений в валюте.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net.

Так, не изменилась средняя ставка для бессрочных сбережений в гривне (8,09%), вкладов сроком до месяца (10,5%) и от 1 до 3 месяцев (11,7%).

В то же время снизили доходность гривневые депозиты на период до полугода (на 0,07 п.п. до 13,75% годовых), на срок от полугода до года (на 0,01 п.п, до 14,42% годовых). Депозиты сроком свыше года подорожали на 0,01 п.п. и до 13,93% годовых.

Долларовые депозиты максимально подняли доходность для сроков от 1 до 3 месяцев (на 0,06 п.п. до 1,25% годовых). Синхронно выросли средние ставки для сбережений периодом от 3 до 6 месяцев и от 6 месяцев до года (на 0,05 п.п. до 2,36% и до 2,84% годовых соответственно). Вклады на срок свыше года подорожали на 0,03 п.п. до 3,07% годовых.

Депозиты в долларах США на другие сроки не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 0,88% годовых, депозиты сроком до месяца – 1,41% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро остались без изменений для бессрочных сбережений – 0,55% годовых, и для вкладов на период до месяца – 1,07% годовых.

В то же время депозиты в европейской валюте на срок от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,07 п.п. – до 1,17% годовых. Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев выросла на 0,02 п.п. – до 1,7% годовых. Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев подняли доходность на 0,1 п.п. – до 2,17% годовых. Депозиты периодом свыше года выросли в цене на 0,09 п.п. и предлагают 2,36% годовых.

Напоминаем:

31 января Национальный банк принял решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых