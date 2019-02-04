ДТЭК Ахметова потратила миллиарды на переход с антрацита на газовый уголь

В 2018 году компания "ДТЭК Энерго" направила 8,4 миллиарда гривен на проекты перевода блоков ТЭС под уголь, который добывается на контролируемой территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В развитие угледобывающих предприятий в 2018 году ДТЭК Энерго направил 4,8 млрд грн. Эти инвестиции позволили запустить 36 новых лав, ресурс которых дал возможность нарастить добычу газового угля до 24,1 млн тонн за год. Это на 5,3% больше чем в 2017 году", - сообщает компания.

Вложения "ДТЭК Энерго" в модернизацию теплоэлектростанций составили 1,6 млрд грн - деньги были направлены на реконструкцию и переоборудование блоков ТЭС под уголь марки "Г" и на поддержание производственных мощностей.

"Удалось сократить отпуск электроэнергии из импортного угля на 23% и нарастить из украинского - на 2% в сравнении с 2017 годом", - сообщает "ДТЭК".

2 млрд грн компания направила в горно-шахтное оборудование, а также модернизацию в сфере дистрибуции электроэнергии.

Напоминаем:

ДТЭК 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 годах эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Экономическая правда