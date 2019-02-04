Падение Bitcoin обновило исторический максимум по длительности, но не по глубине

К 2 февраля 2019 года медвежий тренд Bitcoin длится уже 411-й день подряд.

Об этом сообщает FinClub.

17 декабря 2017 года курс Bitcoin достиг рекордного максимума в 19,764 тысячи долларов, по данным CoinDesk, и с тех пор демонстрировал длительное снижение.

Эта полоса снижения цены Bitcoin превосходит по длительности медвежий рынок 2013-2015 годов, который продлился 410 дней от самой высокой до самой низкой цены.

Но по глубине падения нынешнее снижение цены все еще не превысило падение 2011 года, которое длилось всего 163 дня. Тогда с ценового максимума в 31,50 доллара криптомонета упала до 2,01 доллара – более чем на 93%.

Это более значительное падение, чем медвежий рынок 2013-2015 годов, когда цены упали на 86%. Нынешний медвежий тренд показывает 84% максимального падения и 82% снижения при текущей цене около 3400 долларов (на 17:30 3 февраля Bitcoin стоил 3474 доллара, а капитализация составляла 60,85 млрд долларов).

Участники рынка верят, что "дно" уже близко, а рост начнется после запуска ETF-фондов. Кроме того, вновь бычьим рынок может сделать сокращение блока, который добывают майнеры. Это сокращение может произойти в конце мая 2020 года, поэтому рынок может начать расти минимум за квартал до этой даты.

Напомним, в декабре криптовалюты подешевели в среднем на 90% от исторического максимума.

Читайте также: Нужен ли Украине закон о криптовалюте и будет ли он работать