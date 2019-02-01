Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 1 лютого на рівні 27,74 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,86 гривні (на 31 січня - 31,72 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 31 січня на рівні 27,75 гривні.

31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,6 - 27,65 гривні за долар.

Економічна правда