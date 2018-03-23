В Борисполе может появиться отдельный терминал для лоукостов

Международный аэропорт Борисполь готов обслуживать Ryanair в ныне законсервированном терминале "F", как только тот обеспечит выполнение 15 рейсов из аэропорта в сутки.

Об этом сообщил руководитель аэропорта Павел Рябикин на пресс-конференции, посвященной приходу Ryanair в Украину, передает "Интерфакс-Украина".



"Как только их частоты составят 15 вылетов в день, мы откроем этот терминал", - сказал он.



По его словам, пока планируется обслуживание рейсов авиаперевозчика в основном терминале "D".



Год назад Рябикин уже заявлял, что "Борисполь", крупнейший аэропорт страны, может расконсервировать терминал "F" при наличии необходимого количества рейсов лоу-кост авиакомпаний в аэропорт.



"Одним из KPI моего контракта является возобновление деятельности терминала "F" и "B". Нами уже подготовлен план расконсервирования терминала "F" для обслуживания лоу-кост-перевозчиков. Как только поймем, что есть 15 рейсов лоу-кост-компаний в день, откроем для них терминал "F", иначе это будет убыточный терминал. Вероятно, его открытие произойдет к летней навигации 2018 года, но для этого рейсы должны быть обеспечены", - констатировал он.

Напомним, гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, а также гендиректор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская и исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири подписали контракты на сотрудничество.

Экономическая правда