Разработчик базы для Приват24 пытается через суд вернуть себе акции Приватбанка

Национальный банк Украины добился отмены назначения судебной экспертизы по делу бывшего миноритарного акционера Приватбанка Александра Витязя относительно национализации финучреждения.

Это предусмотрено постановлением столичного Северного апелляционного суда от 11 февраля, который удовлетворил апелляционную жалобу НБУ на определение Хозяйственного суда Киева от 16 ноября 2018 года по делу № 910/6550/18, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Витязю до национализации ПриватБанка принадлежало 129,291 тысяч акций, или 0,17% уставного капитала.

Витязь - экс-заместитель председателя правления ПриватБанка, в настоящее время - CEO компании Middleware.

Кроме того, он - основатель платформы Corezoid и экс-руководитель центра электронного бизнеса ПриватБанка. Как сообщалось, в марте 2019 года банк запустит новую версию Приват24 без Corezoid.

Как рассказал Витязь в интервью Liga.net, он судится с Минфином за возвращение своих акций: перед национализацией он владел 129,291 тыс. акций, что составляло 4,5-5 млн долларов в эквиваленте. Будучи миноритарным акционером, Витязь подписал доверенность, согласно которой его пакетом акций могут управлять мажоритарные акционеры.

Однако его доверенность действовала до апреля 2016 года и не была им продлена. Соответственно, мажоритарии юридически не могли действовать от его имени, когда в декабре 2016 года они подписали письмо, что отдают все акции банка за 1 грн.

Напомним, бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения.