"Укрзализныце" нужно 6 миллиардов долларов на развитие в ближайшие пять лет

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Сумма необходимых инвестиций в развитие "Укрзализныци", по оценке госкомпании, составляет 6 миллиардов долларов, и в УЗ знают, где взять деньги.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевский на IІI Международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции", передает ЦТС.

Как пояснил Соболевский, эти средства нужно активно вкладывать в течение пяти лет на модернизацию вагонного парка и ж/д инфраструктуры.

При этом дефицит средств "Укрзализныци" на поддержание текущего состояния отрасли оценивается в 2,5-3 млрд долларов.

Улучшение же операционной эффективности "Укрзализниця" позволит сэкономить до 1,5 млрд долларов, уточнил Саболевский.

Еще 1 млрд долларов, по его словам, компания рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствования. Помимо этого, снизить дефицит на 500 млн долларов могла бы ликвидация налога на землю.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" ввела ограничение на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.

Региональным подразделениям было поручено максимально сократить парк тепловозов, задействованных в маневровой работе, и оптимизировать пропуск грузовых поездов по электрифицированным участкам

Экономическая правда