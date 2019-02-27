МЭРТ построит выставочный павильон в Дубае за 5,5 миллиона долларов

Проект ЭКСПО-2020

Министерство экономического развития и торговли объявило тендер на строительство выставочного павильона Украины на "ЭКСПО-2020" в Дубае.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на электронную систему ProZorro.

Ожидаемая стоимость строительства составляет 5,5 млн долларов.

Согласно условиям тендера, украинский павильон должен быть построен под чистовую отделку. К нему должны быть подведены все коммуникации - электро-, водоснабжение и прочее. Также подрядчик должен обустроить прилегающую территорию.

К участию в тендере приглашаются как украинские, так и иностранные компании всех форм собственности, если они соответствуют перечню условий.

Завершить строительные работы, согласно условиям тендера, подрядчик должен до 19 октября 2019 года.

Подать тендерное предложение можно через Prozorro до 18 марта.

Государственное предприятие "ЭКСПО-2020", которое выступает заказчиком работ, совместно с подрядчиком регулярно инспектирует участки и проводит мониторинг прогресса работ на строительной площадке.

Как сообщалось, в Дубае ввели налог на туристов. Так, начиная с 31 марта каждый турист, который останавливается в отелях, апарт-отелях и съемном жилье эмирата, будет обязан уплатить от 1,9 доллара до 5,5 доллара за ночь - в зависимости от типа размещения.

Благодаря этому эмират планирует привлечь дополнительное финансирование для развития туристической отрасли в Дубае, а также проведение международной выставки ЭКСПО-2020.

Экономическая правда