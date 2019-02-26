Минобороны вносит недобросовестных подрядчиков в "черный список"

На сайте Министерства обороны Украины обнародован реестр подрядчиков, которые нарушали договорные обязательства на объектах строительства.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Александр Чергинец.

Он рассказал, что в оборонном ведомстве налажен постоянный мониторинг выполнения работ на объектах строительства, еженедельно готовятся фотоотчеты о проведенных работах, продолжается взаимодействие с органами государственного архитектурно-строительного контроля и органами военной прокуратуры.

Согласно условиям договоров к подрядчикам, которые не выполняют обязательства по договору, проводятся мероприятия претензионно-искового характера.

В общем направлено 133 сообщение по безотлагательному выполнению условий договора, предъявлено 223 претензии на общую сумму 8,4 млн грн., из которых удовлетворено 103 претензии. За систематическое нарушение договорных условий со стороны подрядчиков расторгнут 31 договор.

Чергинец отметил, что по результатам невыполнения застройщиками условий договоров подано 44 исковых заявления в суд на взыскание более 32 млн грн. В настоящее время 4 исковых заявления удовлетворены, рассмотрение 40 исковых заявлений продолжается.

Как сообщалось ранее, военная прокуратура Дарницкого гарнизона открыла уголовное производство по факту потери 6,8 млн гривень при демонтаже нежилого здания должностными лицами государственного предприятия "Укрвоенстрой" Министерства обороны.