"Богдан" выиграл тендер на поставку троллейбусов в Харьков за средства ЕБРР

Луцкий завод автокомпании "Богдан Моторс", входящий в корпорацию "Богдан", выиграл тендер на поставку троллейбусов для Харькова за средства Европейского банка реконструкции и развития почти на 11,5 миллиона евро.

Об этом сообщили в корпорации "Богдан", передает "Интерфакс-Украина".

Контракт предусматривает 57 низкопольных 12-метровых троллейбусов пассажировместимостью 105 человек, рассчитаных на перевозку пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Срок поставки - 42 недели с момента получения предоплаты.

Троллейбусы комплектуются двигателями производства харьковского "Завода "Электротяжмаш".

Тендер на закупку Харьковом троллейбусов ЕБРР объявил в октябре 2018 года. Ранее в сентябре ЕБРР и "Троллейбусное депо №2" (Харьков) подписали кредитное соглашение на закупку новых троллейбусов и закупку диагностического оборудования.

Ранее "Богдан Моторс" заключил новое соглашение с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электрических автобусов.