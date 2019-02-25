"Финансист Ахметова" выкупил его долг с дисконтом 80%

22 февраля Фонд гарантирования провел "голландский" аукцион по продаже прав требования Дельта Банка на 234,4 миллиона гривень по облигациям серии "С" в количестве 160 872 штук.

Об этом сообщает Finbalance.

По данным судебных материалов, речь идет о облигациях ООО "ЕСУ" (владелец 92,79% акций "Укртелекома", конечный бенефициар - Ринат Ахметов).

Победителем аукциона стало ООО "Финансовая компания "Сокур", которое предложило 46,9 млн грн (20% от стартовой цены, то есть дисконт составил 80%).

По данным госреестра, конечный бенефициар ООО "ФК "Сокур" является Анатолий Амелин - муж нардепа Елены Сотник (из фракции "Самопомощь"). В 2011-2014 годах Амелин был членом Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (возглавлял департамент корпоративных финансов). Как писали тогда СМИ, назначение Амелина на соответствующую должность могло произойти в т.ч. при содействии Ахметова (на рынке Амелина называли "финансистом Ахметова").

В марте 2017 г. ООО "ЕСУ" должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого. Крупнейшие держатели этих бумаг - Ощадбанк и Укрэксимбанк (у каждого из них в портфеле облигации на сумму около 2 млрд грн). Выпуск этих облигаций способствовал процессу приватизации "Укртелекома". Сейчас Ощадбанк и Укрэксимбанк пытаются в судебном порядке взыскать соответствующую задолженность с ООО "ЕСУ" и ОАО "Укртелеком".

Одним из держателей облигаций ООО "ЕСУ" (номинальной стоимостью 161 млн грн) был Дельта Банк. При этом Дельта Банк передал соответствующие бумаги в залог для Ощадбанка (в качестве обеспечения обязательств по договору корсчета).

8 августа 2018 Киевский апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда г. Киева от 4 июня 2018 г., которым госбанку было отказано в удовлетворении иска к ликвидатору Дельта Банка об обращении взыскания на дефолтные облигации владельца "Укртелекома" - ООО "ЕСУ" (договорной стоимостью 161 млн грн) - как предмет залога по договору залога ценных бумаг.

Суд обратил внимание на другое дело, в рамках которого суды (в т.ч. кассационной инстанции) уже удовлетворили иск ликвидатора Дельта Банка и признали недействительным этот договор залога ценных бумаг.

24 сентября Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить заявление ООО "ЕСУ" об отсрочке на год исполнения решения этого суда от 27 июля 2017 года, которым частично был удовлетворен иск ликвидатора Дельта Банка и взыскано с ООО "ЕСУ" задолженность по процентному доходу по облигациям в сумме 19,4 млн грн, а также предоставлена ​​отсрочка на выполнение этого решения на 1 год со дня вступления в законную силу.

7 ноября 2018 г. Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 млн долл пени за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций.

Напомним, окружение Дмитрия Фирташа в судах пытается взыскать с Рината Ахметова 760 млн долл, недоплаченных (по их определению) за купленный в 2013 году "Укртелеком", а также 60 млн долларов начисленных за несколько лет процентов.