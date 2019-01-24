Французская авиакомпания объявила о запуске рейсов Париж—Киев

Французская авиакомпания Aigle Azur объявила о запуске прямых регулярных рейсов Киев-Париж с 18 апреля.

Об этом сообщает Avianews.

Полеты будут выполняться три раза в неделю между парижским аэропортом "Орли" и киевским аэропортом "Борисполь" с короткой ночной стоянкой в ​​Киеве.

Рейсы из Парижа будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам в 22:00 с прибытием на следующий день в Киев в 02:10. Обратные вылеты из Киева запланированы по средам, пятницам и воскресеньям в 04:30 с прибытием в Париж в 07:00.

Минимальная цена билетов начинается от 274 евро в обе стороны по тарифу Basic, который предусматривает провоз только ручной клади весом до 10 кг.

Следует отметить между Украиной и Францией действует соглашение, что на линии Киев-Париж может работать только по одной авиакомпании от каждой из сторон, которым разрешено выполнять 14 рейсов в неделю.

Сейчас рейсы между киевским аэропортом "Борисполь" и аэропортом Парижа имени Шарля де Голля выполняют Air France и МАУ.

Таким образом, для допуска на маршрут Aigle Azur из него должна уйти Air France, или же Украина и Франция должны изменить условия совместного соглашения о воздушном сообщении между странами.

Европейская правда