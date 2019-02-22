"Нафтогаз" засекретил аудит "Укрнафты", который купил через Prozorro

НАК "Нафтогаз Украины" отказывается обнародовать результаты аудита ПАО "Укрнафта", который был заказан на Prozorro в июле прошлого года.

Об этом сообщается в ответе "Нафтогаза" на запрос организации StateWatch.

Согласно объявлению о закупке тендер выиграла украинская компания "КПМГ Аудит" - член международной сети KPMG International. За 1 млн гривен "Нафтогаз" заказал аудит бизнес-процессов и операционной деятельности "Укрнафты" за период с 2014 по июнь 2018 года.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2018 года. В НАК "Нафтогаз Украины" результаты аудита не обнародуют и считают это вмешательством в хозяйственную деятельность компании.

"Запрашиваемый аудиторский отчет не является таким, который содержит информацию, представляющую общественный интерес. В частности, проведение аудита внутренних бизнес-процессов Общества и его результаты не связаны с выполнением компанией или другими лицами специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, а также не относится к распоряжению Компанией бюджетными средствами", - отметили в "Нафтогазе".

Также в государственной газовой компании подчеркнули, что у "Нафтогаза" нет обязанности предоставлять отчет о проведении аудита внутренних бизнес-процессов "Укрнафты".

По данным YouControl налоговый долг "Укрнафты" по состоянию на 1 января 2019 года составляет почти 14,6 млрд гривен.

По данным Госреестра судебных решений, НАБУ расследует как минимум два уголовных производства по "Укрнафте". Первое зарегистрировано 16 апреля 2015 года и касается вывода средств через нефтяные аукционы, второе - от 28 апреля 2015 года и касается уклонения от уплаты налогов при операциях купли-продажи нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что "Укрнафта" не пустила государственных аудиторов к себе на проверку.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

Экономическая правда