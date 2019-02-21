Киев возглавил рейтинг самых дешевых для туристов европейских городов

Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия.

Соответствующий список составило немецкое издание Instyle, передает "Укринформ".

"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", - говорится в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье - Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом - венгерский Будапешт.

Самым дорогим среди самых дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку. Так стоимость уикенда здесь обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.

Напомним, по итогам 2018 года совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 млрд гривен, поступления туристического сбора возросли на 29,2% и составили 90,7 млн гривен.