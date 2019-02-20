В МЭРТ рассказали, сколько государство за год заработало на туристах

По итогам 2018 года совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 миллиарда гривень, поступления туристического сбора возросли на 29,2% и составили 90,7 миллиона гривень.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Госпогранслужба зафиксировала в 2018 году рост количества туристов из непограничных стран, в частности Европы: Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3%, Франции - 9,2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%. Приграничное движение наоборот сократилось.

Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения.

По данным украинских мобильных операторов (ЧАО "Киевстар", ЗАО "ПФ Украины", ООО "лайфселл"), в 2018 году зафиксировано 162,2 млн перемещений Украины абонентов мобильной связи, из них 139,8 млн - украинских и 22,3 млн - иностранных.

Наиболее популярными для посещения иностранцами областями являются Закарпатская, Одесская и Харьковская (приобретает роль центра делового туризма) области. Украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.