Тарифы на ЖКХ–услуги подорожают для киевлян в апреле
С 1 апреля в Киеве планируется повышение тарифа на вывоз бытовых отходов.
Об этом говорится в проекте распоряжения на сайте Киевской городской государственной администрации.
В документе указаны новые тарифы на вывоз 1 кубического метра твердых бытовых отходов:
для населения - 176,26 грн (сейчас - 159,1 грн, повышение составит 10,7%);
для бюджетных учреждений - 186,94 грн (сейчас - 172,91 грн, повышение составит 8,1%);
для других потребителей - 234,22 грн (сейчас - 204,31 грн, повышение составит 14,6%).
За вывоз крупногабаритных бытовых отходов население будет платить 210,68 грн (сейчас - 175,83 грн, повышение составит 19,8%).
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Напоминаем:
В августе 2018 года киевляне получили первые платежки, где услуга на вывоз бытовых отходов отображается отдельно, а не в составе услуги по содержанию домов и придомовых территорий.
В феврале 2019 года правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года.
Экономическая правда
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