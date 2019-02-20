Тарифы на ЖКХ–услуги подорожают для киевлян в апреле

С 1 апреля в Киеве планируется повышение тарифа на вывоз бытовых отходов.

Об этом говорится в проекте распоряжения на сайте Киевской городской государственной администрации.

В документе указаны новые тарифы на вывоз 1 кубического метра твердых бытовых отходов:

для населения - 176,26 грн (сейчас - 159,1 грн, повышение составит 10,7%);

для бюджетных учреждений - 186,94 грн (сейчас - 172,91 грн, повышение составит 8,1%);

для других потребителей - 234,22 грн (сейчас - 204,31 грн, повышение составит 14,6%).

За вывоз крупногабаритных бытовых отходов население будет платить 210,68 грн (сейчас - 175,83 грн, повышение составит 19,8%).

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Напоминаем:

В августе 2018 года киевляне получили первые платежки, где услуга на вывоз бытовых отходов отображается отдельно, а не в составе услуги по содержанию домов и придомовых территорий.

В феврале 2019 года правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года.

Экономическая правда