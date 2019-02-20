Правительство утвердило стратегию управления мусором

Правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабинета министров, сообщает "Укринформ".

Документом, в частности, предусмотрена разработка законопроектов об управлении, захоронении и сжигании отходов.

После принятия закона об управлении отходами правительство должно, согласно этому плану, утвердить Национальный перечень отходов, на основе европейского специальный порядок процедуры классификации отходов, порядок внесения отходов к категории опасных и порядок принятия отходов для различных категорий полигонов.

Кроме этого, документом предусмотрена разработка Программы предотвращения образования отходов и внедрения экономического стимулирования внедрения экологически чистых технологий производства и расширения возможностей переработки отходов.

Среди прочего в плане также предусмотрено создание Фонда управления промышленными отходами и введение налогообложения экологически опасной продукции.

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