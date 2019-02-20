Правительство утвердило стратегию управления мусором
Правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года.
Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабинета министров, сообщает "Укринформ".
Документом, в частности, предусмотрена разработка законопроектов об управлении, захоронении и сжигании отходов.
После принятия закона об управлении отходами правительство должно, согласно этому плану, утвердить Национальный перечень отходов, на основе европейского специальный порядок процедуры классификации отходов, порядок внесения отходов к категории опасных и порядок принятия отходов для различных категорий полигонов.
Кроме этого, документом предусмотрена разработка Программы предотвращения образования отходов и внедрения экономического стимулирования внедрения экологически чистых технологий производства и расширения возможностей переработки отходов.
Среди прочего в плане также предусмотрено создание Фонда управления промышленными отходами и введение налогообложения экологически опасной продукции.
Рекомендуем почитать: Как работает мусороперерабатывающий завод. Польский опыт для Украины
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua