В Україні проведуть масштабний ремонт днопоглиблювального флоту

Філія Адміністрації морських портів України "Днопоглиблювальний флот" має намір приступити до ремонту флоту, призначеного для днопоглиблювальних робіт.

Про це повідомляє прес-служба АМПУ.

З цією метою в системі ProZorro вже розміщені перші тендери на ремонт шести спеціалізованих суден очікуваною вартістю 14,2 млн грн (без ПДВ). В цілому ж ремонтна кампанія передбачає відновлення понад 20 суден.

Після закінчення ремонтів ці судна філії "Днопоглиблювальний флот" будуть задіяні в проведенні днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах з метою розвитку річкового судноплавства в Україні.

"У цьому році АМПУ планує виділити на ремонт флоту, отриманого від Державного підприємства "Укрводшлях", близько 150 млн грн. Ми запрошуємо українські та міжнародні компанії до участі в торгах. Відновлення спеціалізованої техніки значно збільшить можливості власного флоту АМПУ з проведення днопоглиблення на внутрішніх водних шляхах і в акваторіях морських портів", - заявив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

За його словами, в 2019 році "Днопоглиблювальний флот" планує провести роботи на річках Дніпро і Прип'ять загальним обсягом 1,2 млн куб. м.

Наразі на балансі філії "Днопоглиблювальний флот" знаходиться 26 плавзасобів днопоглиблювального, дноочищувального, трального флоту і допоміжних суден, переданих ДПВП "Укрводшлях" в 2018 році.

У найближчих планах АМПУ - проведення відкритих торгів на ремонт трьох земкараванів загальною очікуваною вартістю 110,75 млн грн (без НДС).

Економічна правда