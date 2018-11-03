Товарообіг між Україною і Туреччиною щороку зростає на 20%

Обсяг товарообігу між Україною і Туреччиною щороку зростає на 20% і цього року може досягти 4 млрд доларів.

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи в Стамбульському університеті, повідомляє "Укрінформ".

"Щороку товарообіг між нашими країнами зростає на 20%, і є надія, що у 2018 році він може, нарешті, досягнути цифри 4 млрд (доларів - ред.)", - сказав глава держави.

Крім того, за його словами, щороку чисельність туристів з України, які приїжджають до Туреччини, також зростає на 20% і цього року може становити від 1,3 млн до 1,5 млн осіб.

При цьому Порошенко нагадав, що громадяни України й Туреччини можуть здійснювати взаємні поїздки без віз і за ID-картами.

Президент Петро Порошенко 3-4 листопада здійснює офіційний візит до Туреччини, де візьме участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня та проведе перемовини з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.