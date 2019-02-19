Депутат от БПП оформил "Вертолетную площадку Януковича" на свою мать

Народный депутат от БПП и владелец "Донбассэнерго" Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, владеющую конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова. Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся. И в ближайшее время будет представлена концепция развития уникального для Украины конгрессно-выставочного центра "Парковый"", - сообщил Ефимов.

"Парковый" находится в собственности компании "Амадеус Ко", которая принадлежит британской Fineroad Business LLP.

Ранее сообщалось, собственником Fineroad Business LLP в декабре 2018 года стал Сергей Московский, доверенное лицо Ефимова.

Московский, находясь в Германии, опровергал какое-либо участие в деятельности Fineroad Business. Однако позже он подтвердил, что является основным акционером компании.

С 6 февраля собственником компании является Любовь Борисовна Ефимова, проживающая во Флориде.

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8 февраля Голосеевский райсуд Киева обязал Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), вернуть КВЦ "Парковый" юридическому владельцу – ООО "Амадеус Ко".

Прокуратура Киева готовит новое ходатайство о передаче КВЦ "Парковый" в управление АРМА.

Ранее АРМА по итогам тендера передало управление активами КВЦ "Парковый" КП "Центр организации дорожного движения", но 24 января 2019 года Хозяйственный суд Киева постановил запретить КП осуществлять управление КВЦ "Парковый".

Напомним, летом 2018 года Александр Янукович уступил роль куратора "Донбассэнерго" Максиму Ефимову.

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