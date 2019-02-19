К строительству на Оболони паркинга и ТРЦ экс-супругой "завхоза Януковича" подключился суд

Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и обязал его рассмотреть заявление КП "Киевтранспарксервис" о выдаче градостроительных условий и ограничений (ГУО) для строительства многоуровневого паркинга на Оболонском проспекте (напротив дома №20) в Киеве.

Об этом говорится в решении от 12 февраля, сообщают "Наші гроші".

Департамент должен рассмотреть указанное заявление с учетом выводов суда, изложенных в мотивировочной части.

Суд установил, что 6 июня 2014 года Департамент экономики и инвестиций КГГА, КП "Киевтранспарксервис" и ООО "СВП-Групп" заключили инвестиционный договор о реализации инвестиционного проекта строительства многоуровневого паркинга с объектами транспортной инфраструктуры, помещениями торгово-офисного и социально-бытового назначения на Оболонском проспекте (напротив дома №20).

Начиная с сентября 2015 года, КП трижды обращалось в Департамент градостроительства с просьбой выдать градостроительный расчет по технико-экономическим показателям планируемого объекта строительства.

Департамент отвечал письмами, в которых указывал, что необходимо привести представлен на рассмотрение пакет документов в соответствие с действующим законодательством в сфере градостроительства. В частности, в одном из писем было указано, что "намерения заказчика противоречат согласованной проектной документации строительства торгового комплекса "Дримтаун", ухудшают транспортное обслуживание кварталов и микрорайонов в целом".

Суд обратил внимание, что Департамент своими письмами-ответами по существу не принял решения, как того требует Порядок предоставления градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Так, в Порядке указано, что в течение 7 дней со дня регистрации заявления должен принять решение о предоставлении ГУО или об отказе в их предоставлении.

Вместе с тем, суд пришел к выводу о противоправности действий Департамента градостроительства КГГА в части ненадлежащего рассмотрения заявлений истца о предоставлении градостроительных условий и ограничений.

При этом суд указал, что Департамент градостроительства не представил обстоятельств, которые могли бы стать основанием для отказа в выдаче ГУО, не предоставил доказательств несоответствия намерений застройки участка положением Генплана, и тому подобное.

Отметим, что иск в Департамент градостроительства был представлен в 2016 году фирмой "СВП-Групп". Летом 2017 вместо "СВП-Групп" истцом в этом деле стало КП "Киевтранспарксервис".

КП "Киевтранспарксервис" получило участок (0,36 га), на котором планируется строительство многоуровневого паркинга, в 2013 году. Прокуратура пыталась через суд отменить инвестиционный договор с "СВП-Групп". Однако, в 2015-2016 гг суды оставили его в силе.

Директором и владелицей ООО "СВП-групп" является Валентина Свиридова - жена экс-главы ГУД Андрея Кравца и мать его старшего сына Владимира.

Свиридова - частный предприниматель, продает текстильные изделия, живет в Комсомольске Полтавской области, где родился и начинал строить карьеру Кравец. Мэром этого города был Александр Попов, в 2010-2013 годах также возглавлял КГГА и именно тогда окружение Кравца получило от столичной власти ряд участков в Киеве.

Известно, что "СВП-групп" также выиграло инвестконкурс на строительство подземного паркинга и общественных зданий на участке 1,5 га перед входом в Выставочный центр в Киеве.

Напомним, имя Кравца фигурировало в скандале с "Гостиным двором".