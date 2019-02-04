"Гостиный двор" перешел в собственность государства

Право собственности на здание "Гостиного двора" было зарегистрировано за Фондом госимущества Украины.

Об этом свидетельствуют данные госреестра прав на недвижимое имущество, сообщили "Наші гроші".

Так, 21 января Фонд госимущества Украины зарегистрирован владельцем здания "Гостиного двора" площадью 12752 кв м на Контрактовой площади, 4.

Как известно, Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал "Укрреставрации" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Руководителем "Укрреставрации" является Дмитрий Ярич, который работал юристом у жены Андрея Кравца, приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу. Его называли "завхозом Януковича".

3 августа 2012 года Виктор Янукович исключил Гостиный двор из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.

24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания.

4 июля 2014 года Киевсовет разорвал договор аренды с ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" от 16 октября 2012 года.

По решению суда земельный участок под Гостиным двором был возвращен городу, а зданию в конце 2014 года присудили охранный статус - памятник архитектуры местного значения.

24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина "Об исключении здания Гостиного двора в Киеве из списка памятников архитектуры, находящихся под охраной государства".

В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в государственную собственность.

Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки с зимы 2013 года.

В 2014-2016 годах суды отменили разрешение на выполнение строительных работ, после чего работы прекратились.

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание - памятник архитектуры "Гостиный двор" общей площадью 9433 кв м Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву.

Экономическая правда