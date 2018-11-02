Сын Билозир возглавил крупную госкомпанию
Пятница, 2 ноября 2018, 20:12
Сын певицы, нардепа и бывшего министра культуры Оксаны Билозир Андрей стал исполняющим обязанности гендиректора национальной акционерной компании "Украгролизинг".
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 31 октября №803-р.
"Назначить Билозира Андрея Игоревича исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании "Украгролизинг" до назначения в установленном порядке генерального директора указанной Компании", - говорится в документе.
Под распоряжением стоит подпись премьер-министра Владимира Гройсмана.
Билозиру 36 лет, ранее был депутатом Киевского городского совета. Его мать Оксана также является кумой президента Петра Порошенко.
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