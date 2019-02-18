Нанятые частными лицами работники должны декларировать доходы — ГФС

Работники, которых нанимают частные лица, и которые получают доходы без участия налоговых агентов, должны их задекларировать.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

К таким доходам относятся вознаграждения, выплачиваемые домашним работницам, садоводам, няням, гувернанткам, строителям, водителям и тому подобное.

"Налоговые агенты - это все предприятия, предприниматели, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и т.д.), которые начисляют и выплачивают физическим лицам доходы в виде заработной платы, гонораров, вознаграждений за разовую работу, дивидендов, премий и т.д." , - пояснила заместитель начальника управления - начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Татьяна Федченко.

"Такие налоговые агенты согласно Налоговому кодексу, ответственные за начисление и уплату налога на доходы физических лиц в бюджет. Поэтому если лицо в 2018 году получала доходы только при участии налоговых агентов, декларацию ей подавать не нужно", - подчеркнула Федченко.

Напомним, украинцы подали более 22 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2018 год, 335 налогоплательщиков задекларировали доходы свыше 1 миллиона гривень.