В Украине появился новый онлайн-сервис для водителей

21 декабря в Украине заработал так называемый электронный кабинет водителя, в котором можно получить любую информацию о собственном авто и водительском удостоверении, оплатить административные правонарушения, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в очередь в сервисные центры МВД.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, новый онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги". Доступ к электронному кабинету будет осуществляться с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.

В частности, водители теперь могут зайти в свой е-кабинет и воспользоваться рядом услуг, например, просмотреть информацию о своих водительских удостоверених (национальном и международном), узнать всю информацию о своих транспортных средствах (технические характеристики, право собственности, истории авто), проверить, не наложены ли обременения на ТС; получить полную информацию об админнарушении.

"Чтобы воспользоваться всеми преимуществами кабинета, необходимо пройти электронную идентификацию. Это - обязательное условие доступа практически для всех публичных услуг, предоставляемых государством в онлайне. Отныне украинцам доступна мобильная идентификация, то есть MobileID, предусматривающая интеграцию цифровой подписи в SIM-карту телефона", - объясняют в МВД.

В е-кабинете водитель, в частности, может:

- сформировать платеж и оплатить штраф;

- при заказе индивидуальных номерных знаков проверить, свободен ли выбранный знак в данном регионе, и сразу заказать макет;

- организовать визит в сервисный центр МВД, выбрав удобные дату и время;

- проверить любое транспортное средство по VIN-коду при купле-продаже авто, то есть бесплатно узнать о последней операции с транспортным средством, дату и место его последней регистрации, год выпуска и общие технические характеристики.

"За 45,68 гривни пользователи электронного кабинета получат доступ к информации о количестве предыдущих владельцев, участии авто в ДТП, наличии запрета на продажу или обременений, страхования и т.д.", - рассказывают в пресс-службе.

Проект реализован при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"/TAPAS и Фонда Восточная Европа.

Пока что сервис работает в тестовом режиме.