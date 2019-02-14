Налоговая оштрафовала за наличные расчеты все компании, которые проверяла

В 2018 году подразделения контроля за наличным оборотом ГФС провели 16,9 тысячи проверок. Нарушения установлены в 100% проведенных проверок.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

По результатам проведенных в 2018 году фактических проверок бизнесу выписали штрафов на 442,8 млн грн, а по результатам документальных проверок — 494,8 млн грн.

Таким образом общая сумма штрафов выросла с 387,8 млн грн до 937,7 млн грн.

В ГФС отмечают, что все без исключения проверки проводились только при наличии рисков в хоздеятельности бизнеса.

Согласно информационным базам данных ГФС, в Украине 130 тыс субъектов хозяйствования зарегистрировали 308 тыс РРО и 292 тыс книг учета расчетных операций, через которые проводятся расчетные операции в сфере торговли и услуг.

Кроме того, под постоянным вниманием подразделений контроля за расчетными операциями ГФС находятся более 1,4 млн ФОПов-плательщиков единого налога.

Напоминаем:

С 1 января 2019 года вступает в силу значительная часть изменений в налоговое законодательство.

Экономическая правда