Налоги в 2019 году: основные изменения
С 1 января 2019 года вступает в силу значительная часть изменений в налоговое законодательство.
Об этом говорится в сообщении адвокатского объединения "Саенко Харенко".
Во-первых, устранены неточности и технические ошибки по применению отдельных норм трансфертного ценообразования и закреплен принцип "substance over form", при котором характеристики контролируемой операции определяются в соответствии с фактическими действиями сторон и фактическими условиями их проведения, которым отдается предпочтение в случае их несоответствия оформленным документам .
"Теперь, когда у контролирующих органов появился новый инструмент борьбы с уклонением от уплаты налогов, растет беспокойство относительно возможных злоупотреблений в случае его использования с целью усиления давления на бизнес. Вероятно, это повлечет новую волну налоговых споров", - сообщили в объединении.
Таким образом, планируя предпринимательскую деятельность, субъектам хозяйствования надо обратить особое внимание на свои самые большие и/или нетипичные операции со связанными лицами.
Во-вторых, существенно уменьшен максимальный размер судебного сбора за подачу в суд искового заявления в налоговых спорах (19,2 тыс грн), что обеспечит как налогоплательщикам, так и контролирующим органам возможность доступа в суд.
"Вероятно, это приведет к увеличению нагрузки на работу судов, рассматривающих налоговые споры", - считают юристы.
В-третьих, претерпело изменений налогообложение НДС международных посылок: облагаемая налогом стоимость международных посылок снижается с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года со 150 до 100 евро для одного получателя - физического лица.
В-четвертых, до 31 декабря 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС для ввоза в Украину транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями, и некоторого оборудования, используемого в возобновляемой энергетике, а также до 1 января 2022 года - операции по импорту отходов и лома черных и цветных металлов, операции по поставке на таможенную территорию Украины угля и/или продуктов его обогащения.
В-пятых, введено обязательное использование РРО при продаже лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
"Рекомендуем субъектам хозяйствования обратить внимание на товары, которые они реализуют на предмет возможной принадлежности их к категориям товаров, на которые распространяются изменения", - заявили в адвокатском объединении.
В-шестых, повышены ставки налогообложения:
- акцизный налог с табачных изделий;
- экологический налог;
- рентная плата за пользование недрами для добычи нефти и конденсата;
- рентная плата за пользование недрами для добычи железной руды;
- рентная платы за специальное использование лесных ресурсов.
В-седьмых, усовершенствовано администрирование обращения горючего и введено лицензирование деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю топливом.
В-восьмых, увеличены процессуальные сроки, а "календарные" дни изменены на "рабочие" для:
- представления возражений на выводы проверки;
- представления возражений на решения налоговых органов;
- принятия налогового уведомления-решения.
В-девятых, повышены ставки туристического сбора и изменены правила его взимания.
Экономическая правда
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