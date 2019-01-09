Налоги в 2019 году: основные изменения

С 1 января 2019 года вступает в силу значительная часть изменений в налоговое законодательство.

Об этом говорится в сообщении адвокатского объединения "Саенко Харенко".

Во-первых, устранены неточности и технические ошибки по применению отдельных норм трансфертного ценообразования и закреплен принцип "substance over form", при котором характеристики контролируемой операции определяются в соответствии с фактическими действиями сторон и фактическими условиями их проведения, которым отдается предпочтение в случае их несоответствия оформленным документам .

"Теперь, когда у контролирующих органов появился новый инструмент борьбы с уклонением от уплаты налогов, растет беспокойство относительно возможных злоупотреблений в случае его использования с целью усиления давления на бизнес. Вероятно, это повлечет новую волну налоговых споров", - сообщили в объединении.

Таким образом, планируя предпринимательскую деятельность, субъектам хозяйствования надо обратить особое внимание на свои самые большие и/или нетипичные операции со связанными лицами.

Во-вторых, существенно уменьшен максимальный размер судебного сбора за подачу в суд искового заявления в налоговых спорах (19,2 тыс грн), что обеспечит как налогоплательщикам, так и контролирующим органам возможность доступа в суд.

"Вероятно, это приведет к увеличению нагрузки на работу судов, рассматривающих налоговые споры", - считают юристы.

В-третьих, претерпело изменений налогообложение НДС международных посылок: облагаемая налогом стоимость международных посылок снижается с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года со 150 до 100 евро для одного получателя - физического лица.

В-четвертых, до 31 декабря 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС для ввоза в Украину транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями, и некоторого оборудования, используемого в возобновляемой энергетике, а также до 1 января 2022 года - операции по импорту отходов и лома черных и цветных металлов, операции по поставке на таможенную территорию Украины угля и/или продуктов его обогащения.

В-пятых, введено обязательное использование РРО при продаже лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

"Рекомендуем субъектам хозяйствования обратить внимание на товары, которые они реализуют на предмет возможной принадлежности их к категориям товаров, на которые распространяются изменения", - заявили в адвокатском объединении.

В-шестых, повышены ставки налогообложения:

- акцизный налог с табачных изделий;

- экологический налог;

- рентная плата за пользование недрами для добычи нефти и конденсата;

- рентная плата за пользование недрами для добычи железной руды;

- рентная платы за специальное использование лесных ресурсов.

В-седьмых, усовершенствовано администрирование обращения горючего и введено лицензирование деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю топливом.

В-восьмых, увеличены процессуальные сроки, а "календарные" дни изменены на "рабочие" для:

- представления возражений на выводы проверки;

- представления возражений на решения налоговых органов;

- принятия налогового уведомления-решения.

В-девятых, повышены ставки туристического сбора и изменены правила его взимания.

Экономическая правда