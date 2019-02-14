В "Нафтогазе" отреагировали на 2,5–миллиардную пеню от Кабмина

НАК "Нафтогаз" уплатил дивиденды в госбюджет по итогам 2017 года в соответствии с графиком, который ранее был установлен Кабинетом министров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что правительство позволило компании до 1 июля заплатить не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли.

Для остальных 40% прибыли был разработан график погашения.

Напоминаем:

Министерство экономического развития и торговли начислило НАК "Нафтогаз Украины" пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.

НАК оспорил приказ о начислении пени в суде.

Кабинет министров обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год.

Правительство обязало НАК направить до 30 июня 11,799 млрд грн (30% прибыли за 2017 год) в качестве дивидендов.

Еще 17,7 млрд грн (40% прибыли) были оставлены нераспределенными до принятия отдельного решения.

Позднее, другим распоряжением, Кабмин утвердил график выплаты "Нафтогазом" нераспределенных дивидендов в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год в государственный бюджет.

Так, "Нафтогаз" в июле-сентябре должен был направить в бюджет по 0,5 млрд грн ежемесячно, в октябре-ноябре – еще 8,99 млрд грн, в декабре - еще 8,99 млрд грн.

Экономическая правда