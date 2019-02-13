Все разделы
Укр / Рус

Правительство начислило "Нафтогазу" 2,5 миллиарда пени

Среда, 13 февраля 2019, 13:05
 

Министерство экономического развития и торговли начислило НАК "Нафтогаз Украины" пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.

Об этом говорится в приказе министерства №135 от 31 января 2019 года, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, НАК оспорил приказ о начислении пени в суде.

В МЭРТ ссылаются на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому дивиденды должны быть выплачены до 1 июля.

Напоминаем:

Кабинет министров обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год.

Правительство обязало НАК направить до 30 июня 11,799 млрд грн (30% прибыли за 2017 год) в качестве дивидендов.

Еще 17,7 млрд грн (40% прибыли) были оставлены нераспределенными до принятия отдельного решения.

Позднее, другим распоряжением, Кабмин утвердил график выплаты "Нафтогазом" нераспределенных дивидендов в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год в государственный бюджет.

Так, "Нафтогаз" в июле-сентябре должен был направить в бюджет по 0,5 млрд грн ежемесячно, в октябре-ноябре – еще 8,99 млрд грн, в декабре - еще 8,99 млрд грн.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МЭРТ Нафтогаз прибыль

powered by lun.ua
Материалы по теме
Теневая экономика уменьшилась до самого низкого за 10 лет уровня — МЭРТ 12 февраля 2019, 11:47
На малой приватизации заработали уже 700 миллионов 5 февраля 2019, 12:49
ЕС ввел ограничения на импорт металлопродукции из Украины 1 февраля 2019, 19:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте