Правительство начислило "Нафтогазу" 2,5 миллиарда пени

Министерство экономического развития и торговли начислило НАК "Нафтогаз Украины" пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.

Об этом говорится в приказе министерства №135 от 31 января 2019 года, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, НАК оспорил приказ о начислении пени в суде.

В МЭРТ ссылаются на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому дивиденды должны быть выплачены до 1 июля.

Напоминаем:

Кабинет министров обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год.

Правительство обязало НАК направить до 30 июня 11,799 млрд грн (30% прибыли за 2017 год) в качестве дивидендов.

Еще 17,7 млрд грн (40% прибыли) были оставлены нераспределенными до принятия отдельного решения.

Позднее, другим распоряжением, Кабмин утвердил график выплаты "Нафтогазом" нераспределенных дивидендов в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год в государственный бюджет.

Так, "Нафтогаз" в июле-сентябре должен был направить в бюджет по 0,5 млрд грн ежемесячно, в октябре-ноябре – еще 8,99 млрд грн, в декабре - еще 8,99 млрд грн.