НБУ назвал ключевые задачи банков на 2019 год

Главной задачей банков на 2019 год является возобновление кредитования юридических лиц.

Об этом на XV Ежегодной инвестиционной конференции, организованной Dragon Capital в Киеве, сказал глава Национального банка Яков Смолий, сообщает "Укринформ".

"Одно из главных заданий на 2019 год - это кредитование юридических лиц", - сказал Смолий.

Он отметил, что несмотря на то, что доверие населения к банкам в течение последних лет постепенно вернулось, и потребительское кредитование возобновилось, но банки, в свою очередь, пока не работают в полную силу, особенно с крупными корпоративными заемщиками.

Напоминаем:

В кредитном реестре Национального банка собрана информация о более 80 тысяч заемщиков – физических (53,2 тысячи) и юридических (27,2 тысячи) лицах.

Портфель гривневых кредитов населению за 2018 год вырос на 31,4% – до 135,4 миллиарда гривен.

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2018 году составила 21,7 миллиарда гривен.