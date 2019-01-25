НБУ собрал информацию о 80 тысячах заемщиков

В кредитном реестре Национального банка собрана информация о более 80 тысяч заемщиков – физических (53,2 тысячи) и юридических (27,2 тысячи) лицах.

Об этом пишет FinClub.

С 1 января 2019 года банки обязаны использовать информацию из кредитного реестра НБУ для оценки кредитного риска по своим нынешним заемщикам.

С 1 сентября 2018 года банки начали бесплатно получать информацию из кредитного реестра НБУ при выдаче новых кредитов.

Кредитный реестр создан и администрируется НБУ. Банки с 1 апреля 2018 года подавали в реестр информацию о физических и юридических лицах с суммой задолженности (тело кредита и проценты) свыше 100 минимальных зарплат (тогда этот лимит составлял 372 тыс грн).

С 1 июля 2018 года к обязательному наполнению реестра подключился Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Передается информация об условиях кредита (сумма, валюта, сроки, поручительства, залоги), состоянии кредита (сроки и размер просрочки), о заемщике (его класс, виды экономической деятельности, бенефициары, связанные лица) и т.д.

"Наполнение базы данных кредитного реестра повышает эффективность оценки банками кредитного риска и способствует получению добросовестными заемщиками кредитов от банков, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление кредитования", - отметила директор департамента банковского надзора НБУ Наталья Дегтярева.

Самый большой кредит, информация о котором передана в реестр, - это задолженность юрлица перед "Дельта" банком на 4,1 млрд грн.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла этот документ в феврале 2018 года. Согласно этому закону НБУ создал централизованный кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.