В "Укрзализныце" назвали проекты, на которые Еврокомиссия может дать почти миллиард евро

За средства, которые Еврокомиссия совместно со Всемирным банком намерена выделить Украине в рамках программы расширения стратегических транспортных коридоров, "Укрзализныця" планирует реализовать 9 различных проектов.

Глава компании Евгений Кравцов назвал первые 5 из них, пишет ЦТС.

В частности, речь идет о модернизации участка Ковель-Ягодин-Госграница с последующей электрификацией, реконструкции пути на станции Подборцы (Львовская область) и строительстве новой тяговой подстанции на станции Раздельная.

Кроме того, за средства Еврокомиссии могут электрифицировать участок Бердичев-Коростень-Бережесть и увеличить пропускную способность на участке Гребенка-Полтава.

Напоминаем:

Согласно инвестиционному плану действий в странах "Восточного партнерства", Украина может получить на инвестпроекты, предусматривающие улучшение железнодорожной инфраструктуры, 850 миллионов евро.

В январе 2019 года Еврокомиссия определилась с объемом инвестиций, необходимых для реализация этих проектов. Они обойдутся примерно в 13 млрд евро и предусматривают строительство в целом 4,8 тыс. километров автомобильных и железнодорожных магистралей, 6 портов и 11 логистических центров, а также аэропортов и пунктов пересечения границы.

Из общей суммы инвестиций Еврокомиссия намеревается выделить на проекты, связанные с железной дорогой, 2 млрд евро.

При этом указывается, что краткосрочные проекты должны быть завершены к 2020 году, а долгосрочные - к 2030 году.

В Еврокомиссии согласны предоставить финансирование для 9 украинских проектов, которые предусматривают модернизацию железной дороги, ее электрификацию и увеличение пропускной способности, включая маршруты к западной границе и маршруты, связывающие север и юг страны.

Общая протяженность украинских ж/д путей, которые нуждаются в улучшении в рамках TEN-T, составляет 530 километров.