Минфин планирует до конца февраля привлечь новый кредит под гарантию ВБ

Министерство финансов Украины намерено в ближайшее время осуществить заимствование под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка.

Об этом сообщила глава Минфина Оксана Маркарова во время ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы очень активно работали с ВБ. Как вы знаете, нам была предоставлена гарантия по займам. В ближайшее время мы полностью ее используем", - сказал Маркарова.

Сумму нового займа глава Минфина не уточнила, сказала, что она еще обсуждается. Маркарова рассчитывает, что новый займ будет привлечен до конца февраля.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере 750 млн долларов в качестве поддержки государственной политики.

Указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долларов.

В конце декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн евро. По кредиту была использована часть гарантии в сумме 375 млн долларов в эквиваленте в евро.

Средства получены двумя траншами: транш "А" в размере 53,2 млн евро со сроком погашения четыре года и транш "В" в размере 296,1 млн евро со сроком окончательного погашения 10 лет (через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода).