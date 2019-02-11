"Нафтогаз" отсудил более 5 миллиардов у своей "дочки"

Хозяйственный суд Киева взыскал с оператора газотранспортной системы Укртрансгаз 5,187 млрд грн в пользу его материнской компании НАК Нафтогаз.

Об этом свидетельствует решение суда от 31 января, передает Liga.net.

Согласно материалам суда, иск Нафтогаза против Укртрансгаза связан с "ненадлежащим исполнением условий контракта по поставке газа компании в январе-апреле 2017 года".

Нафтогаз передал Укртрансгазу 1,518 млрд кубометров газа на сумму 13,398 млрд грн, но оплату в полном объеме не получил. Оператор ГТС остался должен 2,048 млрд грн.

Суд постановил взыскать с Укртрансгаза 2,048 млрд грн основного долга, а также 1,688 млрд грн пени, 332,4 млн грн 3% годовых, 1,315 млрд грн инфляционных потерь и 611,3 млн грн судебного сбора.

Напомним, недавно "Укртрансгаз" в рамках реализации дорожной карты анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", необходимое для начала юридического отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функций по транспортировке газа.