Олигархи продолжают доминировать в важных отраслях экономики — Всемирный банк

Через пять лет после Майдана принятые меры так и не обеспечили ослабление влияния глубоко укоренившихся влиятельных заинтересованных групп на экономику Украины на постоянной основе.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на отчет Всемирного банка.

"Олигархи продолжают доминировать в важных отраслях экономики. Благодаря влиянию заинтересованных групп сохраняются политические расхождения между группами, ориентированными на реформы, и группами, стремящимися сохранить статус-кво. Вследствие этого экономика Украины растет вяло", - говорится в статье.

Эксперты выделяют несколько факторов, которые до сих пор мешают экономическому росту и должны быть как можно скорее устранены: низкая производительность, чрезмерная зависимость от экспорта сырьевых товаров и ограниченная экономическая интеграция в глобальный рынок, а также слабость институтов.

"Несмотря на успех ряда реформ, эффективность использования труда, капитала и земли в большинстве отраслей производства в Украине остается очень низкой. Для понимания, сейчас на нашу страну приходится около 5% населения Европы и Средней Азии, но производит она всего 3% ВВП региона, поскольку Польша с приблизительно такой же долей населения производит 13% ВВП региона", - говорится в статье.

"И хотя размер капитала в Украине действительно ниже, чем в Польше, наибольшая разница между уровнями доходов в этих двух странах обусловлена разными путями использования этих факторов производства", — отмечает обозреватель.

Напоминаем:

В 2017 году совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых украинцев превышала 6% ВВП Украины.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.