Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.

Об этом свидетельствует январский обзор ВБ "Перспективы мировой экономики", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, ВБ прогнозирует рост ВВП в Украине в 2020 году на 3,4%, в 2021-м – на 3,8%.

По итогам прошлого года ВБ оценивает рост экономики в 3,5%, указывается в материалах.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов.