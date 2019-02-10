SkyUp запускает регулярные рейсы в ОАЭ

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает сезонные регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе SkyUp Airlines.

"Компания SkyUp Airlines запускает сезонные регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Полетная программа рассчитана со 2 марта по 11 мая 2019 года", - заявили в компании.

"Рейсы будут осуществляться каждую субботу из аэропорта "Харьков" в аэропорт эмирата Шарджа", - сказали в пресс-службе.

Напоминаем:

22 октября SkyUp запустила продажи билетов по лоу-кост концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начали выполняться с декабря 2018 года.

В начале октября стало известно, что авиакомпания получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает SkyUp право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Ранее SkyUp выполняла только чартерные рейсы. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.