В НБУ прокомментировали выведение 4 миллиардов из банка Тигипко

Национальный банк оштрафовав ТАСкомбанк на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен действовал в пределах своих полномочий.

Об этом в интервью Vox Ukraine заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка - недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и т.д.", - сказал он.

По его словам, когда происходит обналичивание денег в больших объемах - это всегда является предметом для проверки службы финансового мониторинга.

"Если выясняется, что это операции, которые создают риск для других вкладчиков этого банка, Нацбанк имеет право применять меры воздействия. Меры воздействия являются дискретными, они имеют последовательный характер, и мы их применяем в зависимости от того, какой уровень рискованности операции был выявлен в банке", - заявил глава НБУ.

"Поэтому неправильно говорить о том, что мы завтра у кого-то отзовем лицензию. Все зависит от конкретных операций, конкретной ситуации, насколько то, что произошло или происходит несет угрозу самому банку или определенной группе клиентов", - подытожил он.

Ранее стало известно, что из ТАСкомбанка Сергея Тигипко было выведено почти 4 млрд гривен. За это банк был оштрафован всего на 6 млн гривен, а два члена правления были уволены.

Экономическая правда