Ставки сбора для застройщиков в Киеве снизили в 30 раз

Киевсовет с 1 января 2019 года в 30 раз снизил ставки сбора для субъектов, осуществляющих коллективное жилищное строительство и многоквартирное жилищное строительство с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

Об этом сообщает УНИАН.

За внесение соответствующих изменений в решение Киевсовета от 23 июня 2011 года "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве" проголосовали сегодня на заседании 76 из 89 депутатов. Согласно документу, который рассматривался как безотлагательный, ставки сбора составляют 0,03% от размера минимальной зарплаты, установленной по состоянию на первое число отчетного периода.

Согласно решению, установлена также новая ставка налога с 1 января 2019 года:

для индивидуального садоводства, для коллективного садоводства - 0,3%;

для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий - 0,03%;

для сооружения и обслуживания зданий временного проживания - 0,03%;

для строительства индивидуальных гаражей и для коллективного гаражного строительства - 0,1%;

для строительства и обслуживания паркингов и автостоянок на землях жилой и общественной застройки - 0,1%;

для индивидуального дачного строительства и коллективного дачного строительства - 0,1%.

Ранее депутат Леонид Антоненко заявил, что изменения были внесены с целью предоставления льготных ставок для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), однако в этом виде принятая норма распространяется и на застройщиков. Он предлагал "исправить ошибку" - "разбить этот класс на два подкласса" и ставку для застройщиков оставить на уровне 1%.

Напомним, по прогнозу экспертов, цены на жилье после выборов в 2019 году вырастут до 20%.