Греция разрешила Wizz Air и Ryanair летать в Украину
Пятница, 1 февраля 2019, 12:16
Управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостов Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину.
Об этом сообщает Liga.net.
Wizz Air разрешили начать полеты в Киев из Афин и Салоников с 31 марта 2019 года.
Ryanair сможет летать по маршруту Афины-Киев со 2 апреля.
Кроме того, с 31 марта также начнет летать из Афин в украинскую столицу греческая компания Astra Airlines.
Ryanair уже открыл продажу билетов. Он анонсировал направление Киев-Афины в ноябре 2018-го.
Как сообщалось ранее, Ryanair с октября откроет четыре новых направления из Украины в Германию.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"