Греция разрешила Wizz Air и Ryanair летать в Украину

Управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостов Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину.

Об этом сообщает Liga.net.

Wizz Air разрешили начать полеты в Киев из Афин и Салоников с 31 марта 2019 года.

Ryanair сможет летать по маршруту Афины-Киев со 2 апреля.

Кроме того, с 31 марта также начнет летать из Афин в украинскую столицу греческая компания Astra Airlines.

Ryanair уже открыл продажу билетов. Он анонсировал направление Киев-Афины в ноябре 2018-го.

Как сообщалось ранее, Ryanair с октября откроет четыре новых направления из Украины в Германию.