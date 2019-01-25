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Ryanair откроет четыре новых рейса из Украины в Германию

Пятница, 25 января 2019, 18:18

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября откроет четыре новых направления из Украины в Германию.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг, информирует УНИАН.

Планируется, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Также в пресс-службе сообщили, что в связи с этим событием компания запустила распродажу билетов из Киева и Львова на все рейсы со скидкой до 20% для поездок в период с апреля по июнь.

"Предложение закончится в полночь в субботу", - говорится в сообщении.

Ryanair с первого недели апреля откроет пять новых направлений из Украины - в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

Европейская правда

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Ryanair

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