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С 1 февраля выросли тарифы на воду: какие платежки придут киевлянам

Пятница, 1 февраля 2019, 10:04
 

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тариф на водоотведение и водоснабжение для "Киевводоканала" на 11,5%.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, соответствующее решение регулятор принял на своем заседании 25 января.

Таким образом, с 1 февраля тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева вырастет на 11,5% - до 20,376 гривен за 1 кубометр.

Кроме того тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения вырос почти на 11% и установлен на уровне 21,756 гривен за кубометр.

Напоминаем:

Согласно решениям НКРЭ от 10 и 11 декабря 2018 года, с 1 января 2019 года в Украине повышены тарифы на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей тепловой энергии.

Тарифы 26 ТКЭ были повышены на 4-24%, в среднем рост составил 16,6%, более 75% в тарифе на тепло приходится на стоимость топлива.

Согласно решению Кабмина, с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения были повышены на 23%.

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Экономическая правда

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